Правительство России в 2,5 раза повысило пошлину на импорт пива из «недружественных» стран (то есть из Германии, Чехии и Бельгии)

Правительство РФ в 2,5 раза повысило пошлину на импорт пива из государств — с нынешних 0,04 евро до 0,1 евро за литр, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг.

В министерстве отметили, что доля такой продукции в общей структуре потребления не превышает 5%, а мера не запретительная и «позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей».

Как писал «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка, в 2023 году поставки пива в Россию превысили 37 миллионов , что на 12,6% больше, чем в 2022 году, но меньше, чем в довоенные 2020-2021 годы, когда ввезли почти 40 миллионов и более 45 миллионов декалитров пива соответственно. Основным поставщиком пива стала Германия, также в топ-5 поставщиков Чехия, Бельгия, Мексика и Китай.

По оценке Росстата, в 2023 году в России произвели 834 миллиона декалитров пива, что на 1,8% больше, чем в 2022 году.