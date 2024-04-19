В консульство Ирана в Париже пришел мужчина, который заявил, что у него при себе взрывчатка. Полиция его задержала

Обновление. Мужчина, угрожавший взрывчаткой в консульстве Ирана в Париже, сдался полиции, сообщает BFM TV. По данным телеканала, он зашел в здание дипломатической миссии и заявил, что у него при себе взрывчатка и он хочет отомстить за смерть брата. Вопреки заявлениям задержанного, взрывчатку у него не нашли. Полиция осматривает помещение, а также автомобиль задержанного.

Полиция оцепила консульство Ирана в 16-м округе Парижа после сообщений о том, что в здании заметили подозрительного человека, сообщает BFM TV со ссылкой на сообщение властей.

Утверждается, что около 11 утра (12:00 мск) очевидец заметил подозрительного мужчину, который вошел в консульство. По данным радиостанции Europe 1, он проник в здание рядом с иранским консульством и угрожает взорвать себя.

Газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции пишет, что мужчину видели на входе в здание консульства, предположительно, с гранатой или жилетом (по другой информации — поясом) со взрывным устройством.

В рамках операции мобилизовано элитное полицейское подразделение BRI (Brigade de Recherche et dʼIntervention), сообщает BFM TV. Власти города перекрыли шестую линию метро и просят местных жителей избегать района иранского консульства.