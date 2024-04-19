На войне погиб житель Мурманской области, которого в 2021 году осудили за попытку поджога областной администрации

На войне в Украине погиб 21-летний житель Мончегорска Мурманской области Денис Таранов, сообщили в городской администрации. В 2021 году его осудили за попытку поджога здания областного правительства.

В мае 2022 года Октябрьский районный суд Мурманска приговорил Таранова к одному году и девяти месяцам принудительных работ. Его признали виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества (часть 3 статьи 30 УК, часть 2 статьи 167 УК).

В суде утверждали, что Таранов 1 октября бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание правительства области, «желая выразить свое несогласие» с итогами выборов в Госдуму. В результате загорелась входная дверь здания. Охранник, пытавшийся потушить пожар, получил ожоги рук. Таранов признал свою вину частично, добавив, что мотивы своего поступка объяснить не может. Ущерб, по данным представителей правительства, составил 35 тысяч рублей.

На видео, опубликованном в анонимных телеграм-каналах вскоре после попытки поджога, Таранов представляется, рассказывает, что совершил поджог, и говорит, что раскаивается в содеянном. «Призываю подобного не совершать и за мной не повторять», — произносит он на камеру.

На суде в характеристике Таранова говорилось, что после девятого класса он ушел в колледж, но затем бросил учебу и захотел отправиться в армию, однако во время осеннего призыва ему это не удалось в связи с задержанием сотрудниками полиции. Мать Таранова рассказывала, что с сыном о политике она не разговаривала, и не отрицала того, что он попал под влияние своего отца, который «неоднократно позволял себе негативные высказывания в адрес действующего правительства».

Издание «Хибины» пишет, что Таранов подписал контракт с Минобороны вскоре после приговора суда. Близкие Таранова рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости», что он сам решил подписать контракт, приняв решение «защищать Родину». По их словам, он был на фронте с лета 2023 года.

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Война Семьсот восемьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»