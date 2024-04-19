МВД предложило разрешить следователям приостанавливать операции на банковских счетах

МВД России предложило разрешить следователям и дознавателям в «не терпящих отлагательства» случаях приостанавливать операции на банковских счетах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ведомство предлагает, чтобы следователь с согласия руководителя следственного органа (а дознаватель — с согласия прокурора) мог выносить решение о приостановке операций по счетам при наличии оснований полагать, что они «использовались в преступной деятельности путем проведения по ним операций по зачислению денежных средств <…> или авансовых платежей за услуги связи».

Предполагается, что счета будут блокироваться на срок не более 10 суток — за это время следствие должно будет получить судебный запрет об их аресте.

МВД также предложило разрешить следователям и дознавателям получать информацию о факте телефонных звонков — также в случаях, «не терпящих отлагательств». Информацию можно будет запрашивать за период до 10 суток, предшествующих дате вынесения постановления.