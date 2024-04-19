«Это что, сверхвоспитание?» Депутат Госдумы поинтересовался у Минпросвещения, зачем школьников поставили на колени в рамках акции «в память о геноциде советского народа»

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению, доктор педагогических наук Михаил Берулава (КПРФ) раскритиковал флешмоб «в память о геноциде советского народа», в ходе которого российских школьников ставили на колени. Его слова приводит издание «Подъем».

«А зачем это сделали? Это что, сверхвоспитание? Крайности нам не надо. Мы чтим, помним — все это есть, но ставить на колени… С какой целью? За все мероприятия, которые проводятся в школах, отвечает директор. Это директору в минус. Если кто-то что-то мимо директора проводит, значит, в этой школе не очень хорошо», — сказал Михаил Берулава.

Он призвал министра просвещения РФ провести разъяснительную работу с директорами школ. «От министра все зависит. Если в школе что-то не так, министр доводит до руководителей подразделений, директоров — и они должны выполнять», — заявил депутат.

По всей России в школах, колледжах и техникумах 16-19 апреля провели флешмоб «Через века» в рамках «Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками». В ходе акции учащиеся выстраивались в форме пятиконечной звезды, а в некоторых случаях дети, в том числе первоклассники, стояли на коленях. В одной из школ, где прошел флешмоб, сообщили «Подъему», что «попробовали и на коленях в знак того, что мы помним о них, и стоя, как символ охраны и безопасности».

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