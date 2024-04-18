Российских школьников поставили на колени в память о «геноциде советского народа»

МБОУ «Исаковская ООШ»

По всей России в школах, колледжах и техникумах с 16 апреля проводят флешмоб «Через века». Во время акции организации требуют, чтобы школьники и студенты выстроились в форме пятиконечной звезды, в некоторых случаях учащихся ставят на колени. Одним из первых внимание на это обратило издание «Агентство». Флешмоб приурочили ко «Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», который ежегодно проводят в образовательных учреждениях России.

Фотографии с флешмоба появились в пабликах во «ВКонтакте», а также на сайтах учебных заведений. «Агентство» пишет, что обнаружило в группах школ в ВК более 300 фотоотчетов, на которых дети выстроены в форме звезды. По информации издания, в нескольких десятках отчетов дети стоят на коленях, например, в школах Мордовии, Чувашии, Башкортостана, Омской и Ростовской областей, а также аннексированного Крыма. При этом в школе № 16 Усолья-Сибирского в Иркутской области на колени поставили первоклассников. В школе села Екатерининское в Омской области пять девочек положили на пол в спортзале в форме звезды, а в школе села Беллык в Красноярского края детей выстроили в виде литеры Z — одного из символов полномасштабного вторжения войск России в Украину.

Город Инсар, Республика Мордовия

МБОУ «Нововерхиссенская СОШ»

Село Паутовка, Омская область

Паутовская средняя школа

Село Екатерининское, Омская область

Екатерининская средняя общеобразовательная школа

Усолье-Сибирское, Иркутская область

МБОУ СОШ № 16

Село Троицкое, Ростовская область

Троицкая СОШ

Флешмоб, а также единые уроки, посвященные теме «геноцида советского народа», как отмечает издание, проводят в рамках проекта , который организовали провластные «Агентство социальных технологий и коммуникаций» и «Поисковое движение России». По информации «Агентства», в 2023 году на уроках, приуроченных к Дню единых действий, участвовали более десяти миллионов учащихся, но в предыдущие годы школы не публиковали отчеты с построениями детей.

Власти РФ несколько лет говорят о «геноциде советского народа» в годы Второй мировой войны. Впервые Владимир Путин заявил об этом в июле 2020 года, сказав, что «преступления нацистов и их приспешников — геноцид в отношении народов Советского союза — не имеют срока давности». Меньше чем через полгода после выступления Путина российский суд впервые признал геноцидом массовые убийства в годы войны. В октябре 2022 года суд признал блокаду Ленинграда геноцидом.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину по всей России начали проводить акции в поддержку российских военных, символом которых сделали букву Z. К кампании привлекли в том числе детей, которых вынуждали выстраиваться в виде этой буквы.

Детей по всей России привлекли к кампании в поддержку военных Meduza