Ереван и Баку впервые достигли соглашения о делимитации участка границы. Армения уступила Азербайджану четыре подконтрольных ей села
Армения и Азербайджан впервые достигли соглашения о делимитации границы. Об этом сообщили МИД Армении и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.
Как говорится в заявлениях, стороны «предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы» между четырьмя населенными пунктами с целью их приведение «в соответствии с границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада».
Как отмечает ТАСС, проведенная делимитация фактически означает переход под контроль Азербайджана четырех сел, которые были в составе Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении.
Стороны договорились в ближайшее время отвести от согласованных отрезков войска и разместить там пограничные службы.
Граница между Арменией и Азербайджаном имеет протяженность около тысячи километров. С момента обретения этими странами независимости в 1991 году из-за конфликта в Нагорном Карабахе она так и не была делимитирована и демаркирована.