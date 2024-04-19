Ереван и Баку впервые достигли соглашения о делимитации участка границы. Армения уступила Азербайджану четыре подконтрольных ей села

Армения и Азербайджан впервые достигли соглашения о делимитации границы. Об этом сообщили МИД Армении и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

Как говорится в заявлениях, стороны «предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы» между четырьмя населенными пунктами с целью их приведение «в соответствии с границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада».

Как отмечает ТАСС, проведенная делимитация фактически означает переход под контроль Азербайджана четырех сел, которые были в составе Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении.

Стороны договорились в ближайшее время отвести от согласованных отрезков войска и разместить там пограничные службы.

Граница между Арменией и Азербайджаном имеет протяженность около тысячи километров. С момента обретения этими странами независимости в 1991 году из-за конфликта в Нагорном Карабахе она так и не была делимитирована и .

Читайте также

1 января 2024 года республика Арцах прекратила существование. Война в Нагорном Карабахе закончилась победой Азербайджана Посмотрите на тридцатипятилетнюю историю этого конфликта глазами обеих сторон

Читайте также

1 января 2024 года республика Арцах прекратила существование. Война в Нагорном Карабахе закончилась победой Азербайджана Посмотрите на тридцатипятилетнюю историю этого конфликта глазами обеих сторон