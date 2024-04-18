Верховный суд Башкортостана утвердил приговор активисту Фаилю Алсынову, из-за которого в республике проходили протесты

Верховный суд Башкортостана утвердил приговор активисту Фаилю Алсынову, которому в январе 2024 года назначили четыре года колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды (часть 1 статьи 282 УК РФ). Об этом сообщил его адвокат Ильнур Суюндуков.

Защитник уточнил, что суд изменил приговор «лишь в части назначения дополнительного наказания». В комментарии RusNews Суюндуков пояснил, что Алсынову запретили администрировать сайты и участвовать в массовых мероприятиях в течение шести месяцев после освобождения.

«На иной исход мы и не рассчитывали, поэтому борьба продолжается. Дело выходит из юрисдикции судов Республики Башкортостан — по нашей кассационной жалобе оно отправляется в суд города Самары», — добавил адвокат.

Суд в Баймаке 17 января приговорил Фаиля Алсынова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима из-за его выступления на сельском сходе против золотодобытчиков, во время которого он употребил выражение «кара халык» (в переводе с башкирского — «черный люд»). Сам Алсынов позднее пояснил, что силовикам «не понравилось» его высказывание о «мигрантах, которые приезжают в республику и занимаются здесь незаконной добычей полезных ископаемых».

В день приговора и после него в Уфе и Баймаке прошли акции протеста против преследования Алсынова. Сотрудники правоохранительных органов разогнали протестующих силой, в том числе с использованием слезоточивого газа и светошумовых гранат. Позднее против некоторых участников протестов возбудили уголовные дела.

Перед рассмотрением апелляционной жалобы в Верховном суде Алсынов призвал своих сторонников не приходить к суду. Эту просьбу повторил его адвокат Суюндуков. «Мы думаем, что призывы собраться около здания Верховного суда, которые сейчас распространяют в соцсетях, исходят не от искренних сторонников Фаиля, а от провокаторов. И чтобы не подвергать риску тех, кто хотел бы поддержать Фаиля, мы просим не приходить к зданию суда», — сказал адвокат изданию «НеМосква».

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