В Петербурге 76-летнего физика Александра Куранова, занимавшегося разработкой гиперзвуковых самолетов, приговорили к семи годам по делу о госизмене

Городской суд Петербурга приговорил физика Александра Куранова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей, сообщила пресс-секретарь суда Дарья Лебедева. 76-летнего Куранова признали виновным в государственной измене (275 УК).

Судебный процесс шел в закрытом режиме, поскольку в деле есть гриф «Совершенно секретно». По словам Лебедевой, суд рассмотрел дело в течение двух заседаний.

Как отмечает правозащитный проект «Первый отдел», минимальный срок по статье о госизмене составляет 12 лет и то, что Куранов получил семь лет, а дело рассмотрели за два заседания, говорит о том, что ученый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. «Частью этой „сделки“ были показания против Александра Маслова, которого также обвиняют в „госизмене“, а его дело сейчас слушается Санкт-Петербургским городским судом», — пишет «Первый отдел».

Александр Куранов — бывший генеральный директор и главный конструктор ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем», входящего в холдинговую компанию .

После задержания Куранова в августе 2021 года источник агентства «Интерфакс» сообщал, что физик, много лет занимавшийся гиперзвуковыми технологиями, «передал иностранному гражданину информацию закрытого характера об этих научных разработках».

Куранов участвовал в разработке программы гиперзвуковых летательных аппаратов «Аякс». Как писала «Новая газета», в течение 15 лет до задержания все изобретения, запатентованные Курановым и его соавторами, касались разработок в рамках «Аякса».

По данным «Интерфакса», в рамках разработки программы «Аякс» ученый работал с представителями США и Китая. Газета «Коммерсант» писала в 2001 году, что США в 1999 году профинансировали исследовательские работы в рамках программы «Аякс», возродив проект, практически замороженный в середине 1990-х годов. Александр Куранов тогда говорил газете, что «интерес американцев к системе 'Аякс' в последнее время возрос». Издание указывало, что предприятие Куранова также вело переговоры с Китаем.

В России с 2018 года не менее 12 ученых, которые занимались в том числе гиперзвуковой тематикой, обвинили в государственной измене.

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