Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик». Он мог стать его последней режиссерской работой
Режиссер Квентин Тарантино больше не планирует снимать фильм «Кинокритик», начало производства которого намечалось на август. Первым об этом сообщило издание Deadline, об этом же написали The Hollywood Reporter и Variety, все они сослались на источники. Тарантино это не комментировал.
Источники Deadline, близкие к Тарантино, сообщили, что он «просто передумал» снимать «Кинокритика», который мог стать десятым и последним фильмом в его карьере. Источники Variety говорят, что режиссер не собирается переписывать сценарий или как-либо продолжать проект. Вместо этого Тарантино планирует заняться чем-то новым.
После завершения работы над сценарием Тарантино говорил Deadline, что в «Кинокритике» рассказывается о человеке, который писал рецензии на фильмы для порнографических журналов, действие фильма разворачивается в Калифорнии в 1977 году. Тарантино рассказал, что вдохновлялся своей работой подростком, когда он загружал порнографические журналы в торговый автомат, а в одном из журналов ему нравились статьи критика, писавшего «язвительно и умно».
Тарантино пригласил на главную роль в «Кинокритике» актера Брэда Питта, с которым уже работал в других фильмах, сообщили Deadline и The Hollywood Reporter в феврале 2024 года. Предполагалось, что в «Кинокритике» появятся и другие актеры, с которыми раньше работал режиссер.
Квентин Тарантино говорил, что собирается за свою карьеру снять 10 полнометражных фильмов и выйти на пенсию к 60 годам (ему исполнилось 60 в 2023 году). Фильм «Кинокритик» мог стать его десятой кинокартиной в карьере, если считать две части «Убить Билла» за один фильм.
Несколько лет назад Тарантино отложил выход своего фильма «Омерзительная восьмерка» после того, как он предоставил сценарий небольшой группе актеров и зимой 2014 года рукопись попала в сеть. Первоначально Тарантино хотел отказаться от съемок фильма, но затем передумал и частично изменил сценарий. «Омерзительная восьмерка» вышла в 2015 году.
В 2019 году Квентин Тарантино отказался от съемок фильма «Звездный путь» для Paramount, объяснив, что это слишком масштабный проект.