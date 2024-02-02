Квентин Тарантино пригласил Брэда Питта сыграть в своем последнем фильме

Режиссер Квентин Тарантино пригласил актера Брэда Питта сыграть в фильме «Кинокритик» (The Movie Critic), сообщают Deadline и The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Автор Deadline Майк Флеминг отметил, что неясно, какую роль сыграет Питт, но предположил, что ему достанется главная роль. В то же время отраслевое издание Screen Rant пишет, что раньше Тарантино хотел пригласить на главную роль актера до 35 лет (а Питту в декабре 2023 года исполнилось 60 лет). Фильм «Кинокритик», отмечает издание, основан на истории человека, который умер в возрасте около тридцати лет.

The Hollywood Reporter сообщил в марте 2023 года, что Квентин Тарантино завершил работу над сценарием к фильму «Кинокритик». Спустя два месяца режиссер рассказал Deadline, что действие фильма происходит в Калифорнии в 1977 году, а фильм «основан на истории человека, который действительно жил, но никогда не был по-настоящему знаменит, и он писал рецензии на фильмы для порнографических журналов».

Тарантино рассказал, что вдохновлялся своей работой подростком, когда он загружал порнографические журналы в торговый автомат. По его словам, в одном из журналов Тарантино нравились статьи одного критика, который писал «язвительно и умно».

Автор Deadline Майк Флеминг отметил, что, по данным источников, Тарантино значительно переписал сценарий.

Пока неизвестно, заключил ли Брэд Питт контракт на участие в фильме Тарантино. До конца 2024 года, отмечает The Hollywood Reporter, Питт занят в фильме о «Формула-1» режиссера Джозефа Косински для Apple. Съемки «Кинокритика», как ожидается, начнутся либо в конце этого года, либо в начале 2025-го.

Deadline предполагает, что прокатчиком фильма станет Sony Pictures, а продюсером — Стейси Шер, которая работала с Тарантино в фильме «Джанго освобожденный». Как ожидается, фильм выйдет в 2025 году.

Брэд Питт стал первым актером, приглашенным на роль в фильме «Кинокритик», который, возможно, станет последней киноработой Квентина Тарантино. Режиссер говорил, что собирается за свою карьеру снять 10 фильмов и выйти на пенсию к 60 годам. 27 марта 2023 года Тарантино исполнилось 60 лет. Фильм «Кинокритик» станет 10-й кинокартиной в его карьере, если считать две части «Убить Билла» за один фильм.

«Кинокритик» станет третьим совместным проектом Тарантино и Питта. До этого они работали вместе в фильмах «Бесславные ублюдки» и «Однажды в… Голливуде». За роль каскадера Клиффа Бута во втором фильме Питт получил «Оскар».

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