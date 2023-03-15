The Hollywood Reporter: Квентин Тарантино закончил сценарий к, возможно, своему последнему фильму

Американский режиссер Квентин Тарантино завершил работу над сценарием к своему, вероятно, последнему фильму, сообщили источники The Hollywood Reporter.

По словам собеседников издания, новый сценарий режиссера называется «Кинокритик». Действие происходит в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. The Hollywood Reporter предполагает, что главной героиней стала одна из самых влиятельных американских кинокритиков Полин Кейл.

Ожидается, что работа над фильмом начнется осенью 2023 года. The Hollywood Reporter пишет, что Тарантино пока не заключил контракт на производство с какой-либо киностудией. Вероятным партнером называют Sony.

Ранее Квентин Тарантино говорил, что собирается за свою карьеру снять 10 фильмов и уйти на пенсию к 60 годам. 27 марта режиссеру исполнится 60 лет, а новый фильм станет 10-м в его карьере, если считать две части «Убить Билла» за один фильм.

«Обычно худшими работами в фильмографии являются последние четыре в конце. Я зациклен на своей фильмографии, а один плохой фильм портит три хороших. Я не хочу, чтобы в моей фильмографии была эта плохая, оторванная от реальности комедия», — сказал Тарантино в 2012 году.

Квентин Тарантино — известнейший американский кинорежиссер. Мировую известность ему принес фильм «Криминальное чтиво» (1994 год), получивший ряд престижных наград, включая «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и «Оскар» за лучший сценарий.

Также Тарантино получил «Оскар» за лучший сценарий к фильму «Джанго освобожденный» (2012 год). Последний фильм режиссера — «Однажды в Голливуде» (2019 год) — получил «Золотой глобус» за лучший сценарий.

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