Кремль отказался дискутировать о философе Иване Ильине, который поддерживал Гитлера и Муссолини. Путин называл его наиболее близким ему мыслителем

В Кремле не хотели бы становиться частью дискуссии по поводу создания в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) Высшей политической школы имени философа Ивана Ильина, которую возглавил . Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил проекту «Осторожно Media» Ксении Собчак.

«Мы не хотели бы быть частью этой дискуссии. Президент, действительно, неоднократно цитировал Ильина. Да и, в любом случае, оскорбления Дугина считаем непозволительными», — сказал Песков (цитата по телеграм-каналу «Кровавая барыня»).

Высшая политическая школа имени Ивана Ильина появилась в РГГУ в июле 2023 года. Против ее создания выступили студенты университета, которые в апреле 2024 года запустили петицию с требованием переименовать учебно-научный центр. К настоящему моменту ее подписали более 17 тысяч человек. С требованием переименовать школу выступил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, написавший соответствующее письмо в РГГУ.

Другой депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков потребовал, чтобы министерство образования и прокуратура проверили законность создания в РГГУ школы имени Ивана Ильина. Депутат указал, что взгляды Ивана Ильина подпадают под статью Уголовного кодекса «Реабилитация нацизма», поскольку философ открыто называл себя фашистом, приветствовал приход Адольфа Гитлера к власти в Германии и одобрял политику Бенито Муссолини в Италии.

Ректор РГГУ Александр Безбородов заявил, что студенты, требующие переименовать учебный центр, выступили «в интересах украинских спецслужб». Философ Александр Дугин говорил, что кампанию против возглавляемого им учебно-научного центра начали «те же силы, которые хотели меня убить и убили Дашу» (Дарью Дугину, дочь философа, которая погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля — прим. «Медузы»).

Президент России Владимир Путин неоднократно цитировал Ивана Ильина и называл его одним из наиболее близких ему философов.