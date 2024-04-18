«Би-би-си»: бывший сотрудник парка «Патриот», торговавший шевронами для силовиков, стал фигурантом дела о госизмене

В феврале Мещанский районный суд отправил в СИЗО по делу о госизмене 26-летнего Николая Мартынова — бывшего сотрудника парка «Патриот» и продавца шевронов для российских силовиков. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Мартынов, как выяснило издание, был зарегистрирован на провластной волонтерской платформе «Добро.ру», работал инженером технического отдела в парке Минобороны «Патриот», а также участвовал в прокремлевском движении «Мы вместе».

«Би-би-си» пишет, что Мартынов девять лет занимался уличными тренировками и силовым спортом. Вместе с единороссом Владиславом Родионовым они также организовали проект «Русский спорт». Мартынов — кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, завоевывал призы в Московской области по силовому троеборью, учился на фитнес-тренера. В качестве волонтера он проводил бесплатные спортивные тренировки для малообеспеченных жителей Подмосковья.

По словам приятеля Мартынова, волонтерскую деятельность Мартынов с Родионовым перестали вести к лету 2022 года, так как решили, что не хотят заниматься этим во время войны. В конце мая на странице «Русского спорта» во «ВКонтакте» появился антивоенный пост, в котором говорилось о решении временно закрыть этот проект. В августе 2022 года в соцсети появилась группа «Вышивка, патчи, шевроны на заказ», в которой Мартынов принимал заказы «любых объемов и сложности». Он шил шевроны силовых структур и добровольческих формирований — «Русича», ЧВК Вагнера, Федеральной службы судебных приставов, воздушно-десантных войск.

До ареста по делу о госизмене суды в Подмосковье пять раз подряд отправляли Мартынова в спецприемники по административным протоколам. Впервые это произошло в декабре 2023 года, когда Можайский городской суд арестовал его на 12 суток по статье неповиновении полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП). Отбывать арест его отправили в Истру. Из спецприемника он должен был выйти 27 декабря в 13:15, но, согласно протоколу полиции, в 13:27 его задержали на соседней улице за то, что он якобы «выражался грубой нецензурной бранью» и толкнул человека. Сам Мартынов заявил, что в это время все еще находился в спецприемнике. В итоге ему назначили 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве.

В другом решении суда говорится, что через полчаса после истечения срока второго ареста Мартынов оказался в кафе подмосковного города Руза (хотя ехать туда из Истры — больше часа), где якобы матерился. В результате ему назначили еще 15 суток ареста по той же статье о мелком хулиганстве. 21 января заканчивался срок третьего ареста Мартынова, но в этот же день его задержали в поселке Нахабино. На следующий день Красногорский суд арестовал его на 14 суток. Вечером 4 февраля, когда Мартынов должен был выйти в четвертый раз на свободу, его снова задержали — на этот раз в Можайске — «для проверки на причастность к преступлению». Ему назначили 12 суток ареста по статье о неповиновении полиции.

Срок пятого ареста истек 16 февраля, а 21 февраля Мещанский районный суд Москвы отправил Мартынова в СИЗО по уголовному делу о госизмене. В чем конкретно обвиняют молодого человека, неизвестно.

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