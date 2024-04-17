Войска России нанесли ракетный удар по Чернигову. Погибли 13 человек
Обновление. По данным МВД Украины, в результате удара погибли 13 человек, еще 60 ранены.
Российские войска утром 17 апреля ударили ракетами по Чернигову, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.
В результате ракетного удара есть погибшие и раненые, написал Чаус в своем телеграм-канале. По словам главы региона, по центру Чернигова войска РФ выпустили три ракеты.
Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако, в свою очередь написал о «прилете» по объекту социальной инфраструктуры, в результате которого есть пострадавшие.
Командование Воздушных сил ВСУ утром 17 апреля сообщало о ракетах над Черниговской областью и о воздушной тревоге в Киеве.
Войска РФ ежедневно атакуют территорию Украины дронами и ракетами. Последние несколько недель, как писали западные СМИ, российские военные бьют по объектам энергетической инфраструктуры, используя новую тактику — удары стали более точными и концентрированными. Также отмечалось, что войска РФ атакуют энергетические объекты в менее защищенных регионах.