Верховный суд РФ возглавила бывшая однокурсница Путина Ирина Подносова

Совет Федерации назначил Ирину Подносову на пост председателя Верховного суда России, сообщает «Интерфакс».

Решение было принято единогласно на заседании 17 апреля. Как уточняет РБК, в голосовании принимали участие 167 сенаторов.

Конкурс на должность председателя Верховного суда РФ был объявлен 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, занимавшего этот пост с 1991 года. 71-летняя Подносова стала единственным кандидатом на этот пост.

Председатель Верховного суда назначается на должность Совфедом сроком на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.

ВККС рекомендовала Подносову в качестве кандидата на должность председателя ВС 1 апреля. 9 апреля Владимир Путин внес соответствующее представление в Совет Федерации.

В 1975 году Ирина Подносова закончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета имени Жданова одновременно с Владимиром Путиным. За годы работы судьей Подносова возглавляла Ленинградский областной суд и Второй апелляционный суд общей юрисдикции.

В 2020 году Подносова стала зампредседателя Верховного суда РФ. «Коммерсант» тогда отмечал, что Подносова «не имеет никакого отношения к арбитражной системе», но в судебной системе она считается весьма влиятельным человеком, «поскольку все понимают, кто за ней стоит».