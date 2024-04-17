Начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха

Начался процесс вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, это действительно так», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос на ежедневном пресс-брифинге. Каких-либо подробностей он не привел.

О начале вывода миротворцев 16 апреля написали некоторые азербайджанские СМИ. По их данным, процесс идет уже несколько дней.

Российский миротворческий контингент был размещен в Нагорном Карабахе после обострения конфликта осенью 2020 года. Соглашение об этом было достигнуто на переговорах лидеров России, Азербайджана и Армении. Первоначально предполагалось, что контингент будет размещен на пять лет.

Численность контингента составляет около двух тысяч человек. За три с половиной года в Нагорном Карабахе погибли семь миротворцев. Пятеро из них, в том числе заместитель командующего контингента Иван Ковган, были убиты в результате азербайджанского обстрела 20 сентября 2023 года; президент Азербайджана Ильхам Алиев принес России официальные извинения за инцидент и обещал наказать виновных (о ходе дальнейшего расследования не сообщалось).

Большая часть территории Нагорного Карабаха, который в соответствии с международным правом входит в состав Азербайджана, на протяжении десятилетий контролировалась самопровозглашенной проармянской Республикой Арцах. 19 сентября 2023 года Азербайджан в ходе однодневной операции полностью взял регион под контроль. После этого в течение нескольких дней регион покинули десятки тысяч живших там армян.

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