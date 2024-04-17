«Медуза» запустила стрим с авторами книги «Наш бизнес — смерть» про Евгения Пригожина. Задавайте вопросы прямо сейчас!
Источник: Meduza
На ютьюб-канале «Медузы» идет онлайн-трансляция встречи с журналистами Ильей Барабановым и Денисом Коротковым. Они рассказывают о своей новой книге «Наш бизнес — смерть», посвященной ЧВК «Вагнер» и ее основателю Евгению Пригожину, и отвечают на ваши вопросы.
Присоединяйтесь!
Книга «Наш бизнес — смерть» вышла в издательстве «Медузы». Это полная история ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Анализируя архив внутренних документов «Вагнера» и пригожинского холдинга «Конкорд», изучая личные истории наемников и самого Пригожина, авторы пытаются найти ответ на самый главный вопрос — а как такое вообще было возможно?
Купить книгу «Наш бизнес — смерть» (если вы не в России и не в Беларуси) вы можете здесь. Покупая наши книги, вы помогаете «Медузе» выжить.