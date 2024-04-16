Власти Татарстана решили привлекать подростков с 14 лет для работы на оборонных заводах

Власти Татарстана планируют привлечь к работе на предприятиях оборонного комплекса молодежь и подростков с 14 лет. Как пишет «Коммерсант», это следует из новой региональной программы содействия занятости молодежи, подготовленной правительством региона.

Согласно проекту документа, подросткам 14-18 лет упростят трудоустройство и разрешат работать на заводах в свободное от учебы время.

Авторы программы отмечают, что Татарстан испытывает нехватку молодых работников — во-первых, из-за снижения уровня рождаемости в 1990-е года, а во-вторых, из-за того что сейчас молодежь все чаще «предпочитает обучение по программам общего, среднего профессионального и высшего образования», вместе того чтобы идти работать.

Власти Татарстана отмечают, что в случае реализации новой инициативы безработица среди молодых людей в возрасте 15-29 лет снизится до 7% (на каком она уровне сейчас, в проекте документа не уточняется).

В 2023 году парламент Татарстана подготовил поправки, разрешающие подросткам с 16 лет трудиться на вредных и опасных производствах — лоббистами этой нормы выступили КамАЗ и особая экономическая зона «Алабуга». После масштабной общественной критики документ был снят с рассмотрения.

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