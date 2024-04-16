Организаторы всероссийской изменили критерии участия в конкурсе, запретив номинироваться поэтам, совершившим трансгендерный переход.

«Принять участие в отборе на присуждение Премии могут претенденты независимо от гражданства, национальности, профессии, места проживания и полностью принимающие условия Конкурса. В целях сохранения традиционных для российского общества и разделяемых всеми традиционными религиозными конфессиями представлений о браке, семье, материнстве, отцовстве, детстве к участию в Конкурсе не допускаются граждане, », — говорится в требованиях к соискателям, опубликованных на сайте премии.

От участников потребуют предоставить копию свидетельства о рождении, а в заявочной анкете дать ответы на вопросы «пол при рождении» и «изменял (а) пол».

Также отмечается, что на конкурс следует выдвигать произведения, которые среди прочего утверждают «общечеловеческие ценности и идеи гуманизма», а также направлены на «духовно-нравственное, патриотическое воспитание и повышение общего культурного уровня населения».