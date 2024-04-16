Грузинские депутаты отложили голосование по закону об «иноагентах». У здания парламента продолжается акция протеста, спецназ проводит задержания

Парламент Грузии 16 апреля не стал голосовать в первом чтении по законопроекту об «иностранных агентах», сообщает ТАСС.

Официальной причиной переноса запланированного на вторник голосования стали затянувшиеся дебаты. Как пояснил председатель парламента Шалва Папуашвили, по регламенту пленарное заседание нельзя заканчивать позже восьми вечера, а к этому времени высказаться все желающие депутаты не успели.

Ожидается, что голосование состоится в среду, 17 апреля. Перед ним свою позицию представят оппозиция и правящая партия, а затем выступят лидеры фракций и члены профильных комитетов.

Заседание 16 апреля прошло на фоне продолжающихся акций протеста. Протестующие перекрыли проспект Руставели у здания парламента. По приблизительным оценкам, там могут находиться около 15 тысяч человек.

Вечером к парламенту прибыл спецназ и водометы, представители правоохранительных органов начали оттеснять протестующих от здания парламента и задерживать некоторых из них. Также сообщается, что спецназовцы применяют перцовый спрей и газовые гранаты.

Вечером 15 апреля законопроект был поддержан профильным комитетом парламента. Это привело к стычкам протестующих с полицией, были задержаны полтора десятка человек.

Законопроект об «иностранных агентах» был зарегистрирован в парламенте правящей партией «Грузинская мечта» 8 апреля. Это вторая попытка принять закон — год назад голосование было отменено на фоне протестов.