Женю Беркович и Светлану Петрийчук внесли в список «террористов и экстремистов»

Росфинмониторинг внес в список «террористов и экстремистов» режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, обвиняемых в «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист ясный сокол».

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Согласно российским законам, счета людей и организаций, включенных в реестр Росфинмониторинга, подлежат заморозке.

Женю Беркович и Светлану Петрийчук преследуют из-за пьесы «Финист ясный сокол», в которой рассказывается о женщинах из России, решивших уехать в Сирию за исламистами. В 2022 году спектакль, поставленный Беркович по пьесе Петрийчук, получил две «Золотые маски» за лучшую работу драматурга и художника по костюмам.

Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО с мая 2023 года. 29 февраля им было предъявлено окончательное обвинение. Следствие сделало вывод о том, что спектакль «Финист ясный сокол» «оправдывает» терроризм на основе экспертизы создателя науки «деструктологии» Романа Силантьева, который нашел в пьесе «признаки идеологии радикального феминизма».

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