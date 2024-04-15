В Приморском крае семейная пара убедила знакомого мужчину пойти на войну, а после его гибели получила многомиллионные выплаты с помощью его фиктивной супруги. Об этом 13 апреля сообщила региональная прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, в июне 2023 года пара предложила 46-летнему знакомому, проживавшему в их дачном доме в качестве разнорабочего, добровольно заключить контракт с Минобороны РФ и поехать на войну. Тогда же, «достоверно зная об отсутствии у мужчины родственников», они убедили его заключить фиктивный брак с 63-летней женщиной для получения выплат в случае ранения или смерти.

В октябре 2023 года мужчина погиб, после чего фигуранты открыли банковский счет на имя его фиктивной жены и привязали интернет-банк к своему номеру телефона. После перечисления денег (более восьми миллионов рублей) вдова сняла их в банкомате и отдала организаторам схемы.

Как отмечает «Комсомольская правда», о произошедшем узнали местные жители, которые были знакомы с погибшим, и сообщили об этом в прокуратуру. Было заведено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Мужчину, предположительно организовавшего преступную схему, суд отправил в СИЗО, его жене назначили домашний арест. Есть ли процессуальный статус в деле у фиктивной супруги погибшего, в прокуратуре не уточнили.

Семьи погибших на войне в Украине имеют право сразу на несколько единовременных многомиллионных выплат — это выплата в 5 миллионов, предусмотренная указом Владимира Путина, выплата от Минобороны в размере 3,3 миллиона рублей, а также региональные выплаты. Помимо этого, в дальнейшем члены семьи могут получать ежемесячную компенсацию, размер которой составляет 22,9 тысячи рублей.

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