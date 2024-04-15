71-летний сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, осужденный по делу о «дискредитации» армии, этапирован из Москвы в Самару.

Как сообщил «Центр Мемориал», в ночь на 12 апреля Орлова увезли из московского следственного изолятора «Водник» в СИЗО-1 в Самаре.

Ни его, ни адвоката или жену не уведомляли о том, что его планируют этапировать в другой регион. У него не было достаточно времени собрать вещи и подготовиться к этапу.

Не исключено, что Самара — не конечный пункт этапа, подчеркивается в сообщении.

«Центр Мемориал» отмечает, что Орлов был этапирован из Москвы до того, как апелляционная инстанция рассмотрела жалобу на приговор. Формально приговор Орлову не считается вступившим в силу.

Уголовное дело в отношении Олега Орлова возбудили весной 2023 года. Поводом стала его статья «Им хотелось фашизма. Они его получили». Первый раз суд рассмотрел дело Орлова в октябре 2023 года. Тогда правозащитнику назначили штраф 150 тысяч рублей, признав его виновным в повторной «дискредитации» армии. Приговор был обжалован прокуратурой, настаивавшей на наказании в виде трех лет лишения свободы. Дело Орлова отправили на новое рассмотрение и 27 февраля Головинский суд Москвы назначил ему два с половиной года колонии общего режима. Орлов своей вины не признал и отказался участвовать в процессе, назвав его неправосудным.

В начале апреля центр защиты прав человека «Мемориал» сообщал, что состояние Орлова, содержавшегося в московском СИЗО, ухудшилось, а необходимую медицинскую помощь он получить не может.

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