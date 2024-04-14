В Курганской области течением реки Тобол смыло два моста. Один из них несет к Кургану

В Курганской области течением реки Тобол смыло два моста, заявил губернатор Вадим Шумков.

По его словам, оба инцидента произошли в Кетовском районе Курганской области. В деревне Темляково смыло деревянный мост, его несет течением к Кургану, что создает риск затора. МЧС поручено вытащить куски моста из воды.

В деревне Лаптева сорвало понтонный мост. Пока крепления держат его у берега, сообщил Шумков. РИА Новости пишет, что мост пытаются закрепить дополнительно, чтобы его совсем не унесло, так как это единственная переправа на другой берег.

По прогнозам МЧС, 14-15 апреля в Кургане ожидается пик паводка. Уровень реки Тобол в городе за ночь вырос и составляет 5 метров 19 сантиметров. При шести метрах начнется подтопление города. Жителям рекомендовано эвакуироваться.

В Оренбургской области, где в начале апреля сложилась критическая обстановка из-за паводка, ситуация стабилизируется. В реке Урал у Орска уровень воды за сутки упал на 51 сантиметр, у Оренбурга также зафиксировано падение уровня воды: за последние три часа он уменьшился на 5 сантиметров.

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