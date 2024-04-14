В Иране после атаки на Израиль закрыли аэропорты

Международный аэропорт имени Имама Хомейни в Тегеране временно прекратил принимать рейсы, сообщило иранское агентство ISNA. По его данным, рейсы могут возобновить с 6 утра 15 апреля, если ограничение не будет продлено.

Также до понедельника отменены рейсы в аэропорту Тегерана «Мехрабад», в аэропортах в Ширазе, Исфахане, Бушере и в городах на западе Ирана.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в ночь на 14 апреля нанес массированный удар по Израилю, запустив около 300 ракет и беспилотников. При атаке, как утверждают власти Ирана, повреждены две военных базы Израиля. В Армии обороны Израиля сообщили, что иранские силы незначительно повредили авиабазу Неватим в пустыне Негев.

На фоне иранской атаки авиационный власти Израиля, Иордании и Ирака вводили ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве этих стран. Утром 14 апреля ограничения сняли.

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