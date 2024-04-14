Военная авиация Израиля нанесла удар по военному объекту группировки «Хизбалла» в Ливане, сообщается в соцсетях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Целью удара стал «крупный объект „Хизбаллы“ по производству оружия» в районе Наби-Шит на северо-востоке Ливана, заявили израильские военные. Они уточнили, что удар стал ответом на атаки «Хизбаллы» по территориям на севере Израиля в ночь на 14 апреля.

В ЦАХАЛ также отчитались об ударах по ряду военных объектов «Хизбаллы» на юге Ливана. Вероятно, речь идет об ударах, которые Армия обороны Израиля наносила ночью и утром 14 апреля.

Как отмечает Times of Israel, всего в результате ночной атаки «Хизбалла» выпустила около 40 ракет по северу Израиля.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль, запустив около 300 ракет и беспилотников. Атака стала ответом Ирана на израильский удар по иранской дипломатической миссии в Дамаске в начале апреля. Тогда, по данным Ирана, были убиты семь высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В Тегеране заявили, что при атаке на Израиль были повреждены две военных базы Израиля. В ЦАХАЛ утверждают, что 99% воздушных целей были сбиты, а иранские силы незначительно повредили авиабазу Неватим в пустыне Негев.

Атаку Ирана по Израилю поддержала группировка «Хизбалла», запустив десятки ракет с территории Ливана, сообщали в ЦАХАЛ. «Хизбалла» утверждала, что атаковала израильский военный объект на Голанских высотах — был ли нанесен ущерб, неясно.