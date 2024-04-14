Иранское агентство IRNA: Иран запустил по Израилю баллистические ракеты. ЦАХАЛ это не подтверждает
Иран запустил по Израилю баллистические ракеты, сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на неназванный источник.
Время подлета таких ракет составляет чуть более 10 минут. В ЦАХАЛ запуск баллистических ракет пока не подтверждали. На севере страны сигнал воздушной тревоги на момент публикации новости не запускался.
Иран атаковал Израиль десятками беспилотников и крылатыми ракетами в ответ на удар израильской авиации по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. При ударе погибли семеро членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая двух генералов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же. В Израиле созвано заседание военного кабинета. Спикер Армии обороны Израиля сообщил, что военные заглушили GPS в ряде районов. Для того, чтобы достигнуть территории Израиля, беспилотникам нужно будет несколько часов. В ЦАХАЛ заявили, что по Израилю было выпущено более сотни беспилотников.
В день перед атакой президент США Джо Байден прервал отпуск в штате Делавэр и вернулся в Вашингтон для экстренного совещания по ситуации на Ближнем Востоке. Предупреждая за несколько дней о возможном ударе Ирана, Байден говорил, что приверженность США безопасности Израиля в свете угроз со стороны Ирана «остается железной».