В Оренбурге за сутки затопило 800 домов. Уровень воды в городе за ночь поднялся еще на девять сантиметров

В Оренбурге за прошедшие сутки вода затопила еще 800 домов и 1,8 тысячи приусадебных участков. Об этом заявил директор Муниципального диспетчерского центра Александр Сиса, передает ТАСС.

Всего в городе сейчас подтоплены три тысячи домов и восемь тысяч приусадебных участков.

Уровень воды находится на уровне 11 метров 71 сантиметров, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Последние четыре часа уровень воды не растет. Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад», — отметил он.

Спутниковый снимок одного из районов Оренбурга до (6 апреля) и после (11 апреля) затопления. Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA

Спутниковый снимок одного из районов Оренбурга до (6 апреля) и после (11 апреля) затопления. Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», за ночь уровень воды поднялся на девять сантиметров. Текущий уровень более чем на два метра выше опасной отметки.

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в Оренбургской области действует с 4 апреля. Всего в регионе с начала наводнения подтоплены 12 тысяч домов.

В Оренбурге с 12 апреля проводится массовая эвакуация жителей.

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