Иранский спецназ захватил в Ормузском проливе контейнеровоз, принадлежащий миллиардеру из Израиля

Иран захватил в Ормузском проливе контейнеровоз MSC Aries под португальским флагом. Это подтвердило иранское государственное агентство IRNA.

Судно следовало под португальским флагом из Объединенных Арабских Эмиратов в Индию. После захвата танкер направился в территориальные воды Ирана.

Как пишет Associated Press, контейнеровоз MSC Aries связан с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.

Власти Израиля, Португалии и Zodiac Group пока не давали комментариев по ситуации.

Израиль 1 апреля атаковал иранское консульство в Сирии, что привело к гибели нескольких высокопоставленных офицеров КСИР. В Тегеране пообещали ответить на эти действия. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писал, что Израиль ожидает атаки Ирана в течение пятницы или субботы; предполагалось, что Тегеран может обстрелять израильскую территорию баллистическими ракетами. В то же время, по данным Axios, Иран дал понять США, что не хочет эскалации и ответные действия будут «ограниченными».

Иран регулярно захватывает суда у своих берегов. Так, в январе 2024 года в Оманском заливе был захвачен американский нефтяной танкер St Nikolas. Власти Ирана заявили, что решение о задержании танкера было принято «по решению суда».

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