Вологодский депутат Денис Долженко ушел из парламента. Его критиковали из-за фотографий отдыха в Дубае (в одно время с дочерью Шойгу)

Депутат законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко объявил, что покинет пост депутата. Об этом парламентарий сообщил на странице «ВКонтакте» 12 апреля, внимание на пост обратило издание «7×7».

Долженко рассказал, что передал в отдел кадров заявление с просьбой досрочно освободить его от статуса депутата с 24 апреля. Причину своего решения он не назвал.

Долженко был депутатом разных уровней в Вологодской области с 2009 года. Он стал депутатом заксобрания в 2021 году от «Единой России».

Денис Долженко в январе 2023 года подвергся критике со стороны властей Вологодской области и руководства «Единой России» после того, как опубликовал в соцсетях фотографию с отдыха в Дубае. На фоне возникшего скандала журналисты обратили внимание, что Долженко также опубликовал фотографию с Ксенией Шойгу, дочерью министра обороны РФ Сергея Шойгу. Снимок сделали в Дубае в торговом центре рядом с небоскребом Бурдж-Халифа. На фоне критики «Единая Россия» исключила Долженко из числа сторонников партии.

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