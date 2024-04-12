Власти аннексированной Запорожской области заявили, что жилой сектор города Токмак попал под обстрел. Есть погибшие и раненые

Жилой сектор города Токмак в аннексированной Запорожской области попал под обстрел со стороны ВСУ, сообщили назначенный Россией глава региона Евгений Балицкий и представитель местной администрации Владимир Рогов.

«В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Сейчас происходит тушение пожара и разбор завалов», — написал Балицкий.

Он не назвал точное число пострадавших, но уточнил, что без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять многоэтажных домов.

По данным Рогова, при обстреле погибли шесть человек, а не менее 20 жителей получили тяжелые ранения и травмы.