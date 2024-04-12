В марте российские суды выносили по 34 приговора в день за самоволку

В марте 2024 года российские военные суды вынесли 684 приговора по делам о самовольном оставлении части (статья 337 УК РФ). Об этом пишет «Медиазона», которая изучила карточки уголовных дел.

Таким образом, суды выносили примерно по 34 приговора по этой статье каждый рабочий день.

Количество уголовных дел о самоволке начало увеличиваться после того, как Владимир Путин объявил о мобилизации в сентябре 2022 года. Этот же указ фактически запретил увольняться из армии — все контракты с Минобороны по сути стали бессрочными. Тогда же Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, которые ввели ответственность за совершение преступления во время мобилизации или военного положения.

В феврале 2024 года в суды поступило 718 дел о самоволке, решения были вынесены по 583. Кроме того, за неполные две недели апреля вынесено почти 300 приговоров по этой статье.

Всего с начала 2024 года в военные суды поступило около 2,3 тысячи дел о побеге со службы, а с начала мобилизации — почти 7,4 тысячи. Большинство из них приходятся на Московскую (496 дел), Свердловскую (258) и Оренбургскую (255) области.

Тенденция назначать обвиняемым по статье о самоволке условные наказания сохраняется. «Медиазона» отмечает, что это делается для того, чтобы солдат можно было отправить на войну. Из почти 700 приговоров за марта нынешнего года опубликованы только 44 решения. В 32 случаях судьи назначили обвиняемым условное наказание.

По статье о дезертирстве (338 УК) в суды с начала мобилизации передали 254 дела. По более мягкой статье о неисполнении приказа — 536 дел.

В сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин, вскоре после объявления о мобилизации, подписал закон, который, в частности, ужесточал наказание за самовольное оставление части в период мобилизации или военного положения. Теперь за это грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также

«Военнослужащий должен в любых нечеловеческих условиях продолжать службу» «Би-би-си» рассказала, как в России судят по «военным» статьям

Читайте также

«Военнослужащий должен в любых нечеловеческих условиях продолжать службу» «Би-би-си» рассказала, как в России судят по «военным» статьям