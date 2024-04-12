Губернатора Мурманской области выписали из больницы после нападения

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который был ранен в результате нападения мужчины с ножом, выписали из больницы. Об этом сообщил сам глава региона в телеграм-канале.

«Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников. Постепенно иду на поправку», — написал Чибис.

На Андрея Чибиса напали вечером 4 апреля после его встречи с жителями города Апатиты в местном Дворце культуры. На выходе из здания мужчина ранил губернатора ножом в живот. После ранения глава региона находился в сознании и добрался до машины. Его госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу.

Нападавшим оказался житель Апатитов Александр Быданов. На допросе он объяснил нападение личной неприязнью к губернатору. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности (часть 3 статьи 30, пункт «б» части 2 статьи 105 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет.

Нападение на Чибиса стало первым за 15 лет покушением на губернатора в России.

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