ФСБ задержала на границе программиста из Мордовии, ехавшего в Казахстан. Его заподозрили в «пропаганде терроризма» из-за сообщений в чатах

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Мордовии 1986 года рождения, когда он проходил пограничный контроль на пропускном пункте «Озинки» в Саратовской области, сообщают саратовские издания «Взгляд-Инфо» и «Четвертая власть» со ссылкой на погрануправление ФСБ по Саратовской и Самарской областям.

Имя задержанного не раскрывается. В ФСБ утверждают, что «задержанный, работая программистом иностранной компании, занимался в интернете пропагандой деятельности одной из украинских террористических организаций».

Спецслужба утверждает, что задержанный, «зарегистрировавшись в различных чатах… призывал к финансированию деятельности ВСУ, убийству должностных лиц, поджогу военных объектов на территории России, а также создавал позитивный образ участников запрещенного в РФ украинского военизированного формирования». Что это за формирование, не уточняется.

Как сотрудники ФСБ получили доступ к чатам задержанного, неизвестно. Ведомство распространило фотографию задержанного, а также снимки двух мониторов и ноутбука, предположительно, сделанные при обыске дома у подозреваемого.

Следственный отдел управления ФСБ по Мордовии возбудил дело по статье пропаганда терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК).