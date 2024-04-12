ФСБ сообщила об аресте сотрудников кавказских энергетических компаний по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей

Советский суд Махачкалы арестовал бывших и действующих сотрудников компании «Россети Северный Кавказ», ее филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Ведомство заявило, что его сотрудникам совместно с МВД России удалось выявить и пресечь деятельность организованной преступной группы, в которую входили фигуранты дела и которая занимались хищением бюджетных средств. По версии следствия, обвиняемые похитили около 2,8 миллиарда рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.

В рамках уголовного дела проведено девять обысков по местам жительства и работы фигурантов в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае.«Обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность фигурантов уголовного дела», — заявили в ФСБ.

Спецслужба также распространила видео задержания фигурантов дела, а также обысков с участием спецназа.

В начале апреля в Дагестане задержали и вскоре арестовали директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева. Его заподозрили в хищении около 2,8 миллиарда рублей в составе преступной группы. Вместе с Мухумаевым были арестованы еще семь человек.

По данным следствия, Мухумаев, работавший главой управления капитального строительства «Дагэнергосеть», гендиректора АО «ДЭРС» и руководителя строительной компании «Энергопрогресс» вместе с другими участниками ОПГ похитил деньги «Россетей» и компании «МРСК Северного Кавказа».

Летом 2023 года в Дагестане прошла серия акций протестов после аварийных отключений электричества и отсутствия водоснабжения на фоне сильной жары. После протестов Генпрокуратура России направила в регион комиссию, которая должна была разобраться с причинами отключения света вместе с представителями Минэнерго, Ростехнадзора и «Россетей».