Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье

Сотрудники МВД и Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье и убийстве одного из них. Задержанного зовут Василий Буряков, его поймали в Тверской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии Следственного комитета, 7 апреля Буряков открыл огонь по двум сотрудникам Лосино-Петровского отдела полиции в районе поселка Фряново, которые хотели задержать его по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В результате один полицейский погиб, второй получил тяжелое ранение.

Нападавшему тогда удалось скрыться. В регионе был объявлен план «Сирена». Как пишет телеграм-канал «112», Бурякова обнаружили в городе Белый Тверской области.

Ранее пресс-служба СК сообщила, что ему заочно предъявили обвинение по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК) и незаконном обороте оружия (статья 222 УК).

В опубликованном МВД ролике Буряков заявил, что «признает вину, наверное».

Телеграм-канал «112» утверждает, что полиция в ходе обыска в гараже Бурякова обнаружила оружие, вещества для изготовления взрывчатки и самодельные патроны. По данным канала, фигурант дела планировал сбежать в Финляндию.

В СК подтвердили, что обнаружили тайник с оружием. «Произведена выемка автомата, пистолета, большого количества пуль, гильз и патронов, контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотическим веществом», — говорится в пресс-релизе.