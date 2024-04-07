В Подмосковье полицейский погиб при нападении. В регионе объявили план «Сирена»

Обновлено. В Следственном комитете сообщили, что после нападения возбуждено уголовное дело в связи с посягательством на жизнь полицейских (статья 317 УК). В МВД сообщили, что разыскивают мужчину, «оказавшего вооруженное сопротивление при задержании».

В Ногинском районе Подмосковья напали на полицейских, один из них погиб, сообщают ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы и РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости уточняет, что полицейских было двое, второй после нападения находится в реанимации.

О гибели одного полицейского в результате нападения также пишут издание Msk1 и телеграм-канал Mash. Издание Msk1 также пишет, что второй сотрудник полиции тяжело ранен. Нападавшие, как пишет Msk1, скрылись на мотоцикле.

В МВД сообщили, что двое сотрудников управления «Щелковское» проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика.

Телеграм-канал «112» пишет, что полицейские — помощник участкового и оперуполномоченный — поджидали в районе Черноголовки около тайника с наркотиком, устроив засаду на наркодилера, и когда он пришел, собирались задержать его, а тот открыл огонь из пистолета.

По данным РБК, который ссылается на источник, близкий к полиции, в регионе объявлен план «Сирена». Издание отмечает, что в последний раз план «Сирена» вводили после теракта в «Крокус Сити Холле».