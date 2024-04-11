Ученый Александр Гольдфарб выиграл в американском суде иск о клевете против Первого канала, обвинившего его в убийстве Литвиненко

Правозащитник и биолог Александр Гольдфарб сообщил, что выиграл в США иск о клевете против Первого канала. По его словам, суд в Нью-Йорке присудил ему компенсацию в размере 25 миллионов долларов.

Иск против Первого канала и телеканала RT Гольдфарб подал в суд Манхэттена в 2018 году после того, как в программе «Пусть говорят» в эфире Первого канала отец бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко обвинил его в отравлении сына по заданию ЦРУ и при поддержке Бориса Березовского.

К иску Гольдфарба присоединилась вдова Литвиненко Марина. В ходе суда, как рассказывал ученый, Первый канал и RT подавали ходатайства об отклонении иска и оспаривали подсудность в американской юрисдикции. В итоге Первый канал остался единственным ответчиком. Деньги на оплату адвокатов Гольдфарб собирал с помощью краудфандинга и пожертвований частных лиц.

Сам Гольдфарб называл выплату компенсации или опровержение даже в случае выигрыша в суде маловерятными, «поскольку все понимают, с кем мы имеем дело». Но для нас главное — моральная победа. Нам важно показать, что российские власти продолжают убивать людей, а российские СМИ — врать об этом на весь мир», — говорил ученый.

Гольдфарб сообщил программе The Breakfast Show, что решение по иску позволяет по требованию истцов арестовывать собственность Первого канала в странах, которые признают решения американских судов.

Гольдфарб — советско-американский ученый, биохимик и микробиолог, и правозащитный активист. В конце 1980-х годов он несколько раз был переводчиком на пресс-конференциях правозащитника и советского диссидента Андрея Сахарова. У Гольдфарба есть израильское и американское гражданство, он живет в США с начала 1980-х годов. В начале 1990-х Гольдфарб вернулся в Россию и работал в Международном научном фонде Сороса, однако в 2000 году вновь уехал в США.

В 1995 году Гольдфарб познакомился с российским олигархом Борисом Березовским, который попросил его помочь Александру Литвиненко обосноваться в Великобритании. Тот вывез его из Турции в Лондон.

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко умер в 2006 году в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210, добавленным ему в чай во время его встречи в лондонском отеле с бывшим сотрудником российских спецслужб Андреем Луговым и предпринимателем Дмитрием Ковтуном. Европейский суд по правам человека признал ответственными за убийство Литвиненко российские власти. Россия свою причастность к убийству Литвиненко отрицает.

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