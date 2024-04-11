ФСБ заявила, что пресекла попытку украинского спецназа захватить буровую вышку в Черном море. Как утверждается, операцию готовили британские инструкторы

Сотрудники ФСБ пресекли попытку высадки украинских десантников на Тендровской косе в Херсонской области, которые планировали диверсию на одной из буровых вышек в районе месторождения «Штормовое» в Черном море, утверждают в российской спецслужбе.

В ходе операции десантники были убиты, а один из них, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций (ССО) ВСУ Евгений Горин, взят в плен, говорится в сообщении ФСБ. По версии спецслужбы, деятельность центра ССО курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании, «что свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт».

На опубликованном спецслужбой видео мужчина в камуфляже рассказывает, что после призыва в Украине его вместе с группой других военных отправили в Великобританию. По его словам, они приземлились недалеко от города Солсбери, в получасе езды от которого находилась военная база. Там с ними занимались инструкторы. «Мы работали по медицине, другие в это время работали по основам инженерной подготовки», — говорит он. На этом видео его допроса обрывается.

В ФСБ при этом утверждают, что Горин дал показания о разработке диверсии на буровой вышке британскими инструкторами, целью которых якобы был захват «технических средств сопровождения полетов российских дронов». По словам Горина, как сообщает ФСБ, «интересующего британцев» оборудования при штурме вышки десантники не обнаружили. На видео этих показаний нет.

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