ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в московской синагоге. Подозреваемого застрелили

ФСБ России утверждает, что в Москве предотвращен теракт в синагоге. По версии спецслужбы, теракт готовил уроженец «одной из стран Средней Азии», он убит.

В сообщении, которое приводит «Интерфакс», говорится, что мужчина, «отбывая у себя на родине наказание за совершение преступления общеуголовного характера», установил контакт с людьми, осужденными за участие «в деятельности террористического характера». Под их влиянием, утверждает ФСБ, он стал разделять идеологию запрещенной в РФ международного террористической организации. Ее название ФСБ не приводит.

В ноябре 2023 года после освобождения из колонии мужчина приехал в Россию и начал готовить теракт, утверждает спецслужба. Он, как говорится в сообщении, «провел разведку местности в окружении одной из синагог Москвы», а также «приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства».

ФСБ утверждает, что 10 апреля при задержании подозреваемый «оказал вооруженное сопротивление» и был убит ответным огнем. ТАСС уточняет, что подозреваемый был 2002 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятии по месту его проживания обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также взрывчатые вещества», — заявили в ФСБ.

ФСБ также сообщила о предотвращении теракта на военном объекте в оккупированном Донецке. По версии спецслужбы, преступление готовила террористическая ячейка, состоящая из шести граждан одного из государств Центральной Азии.

Спецслужба утверждает, что «координация деятельности» группы осуществлялась с территории Украины, а участники «после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию откуда намеревались переправиться на Украину».

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа вооруженных людей устроила стрельбу, а затем подожгла концертный зал перед началом концерта группы «Пикник». В результате теракта погибли 144 человека, пострадали более 550 человек. Ответственность за нападение на «Крокус» взяла на себя ячейка « » под названием «Вилаят Хорасан». Власти РФ утверждают, что за организацией теракта стоит Украина. Украинская сторона какую-либо причастность к атаке на «Крокус» отрицает.

По информации The Washington Post, более чем за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле», 6 марта, власти США предупреждали Россию, что именно эта площадка может стать потенциальной целью атаки. Сообщение США включало в том числе информацию о подготовке теракта в синагоге. 7 марта ФСБ отчитывалась, что предотвратила теракт в московской синагоге. По версии спецслужба, теракт планировала совершить ячейка террористической организации под названием «Вилаят Хорасан».

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