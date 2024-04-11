ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в московской синагоге. Подозреваемого застрелили
ФСБ России утверждает, что в Москве предотвращен теракт в синагоге. По версии спецслужбы, теракт готовил уроженец «одной из стран Средней Азии», он убит.
В сообщении, которое приводит «Интерфакс», говорится, что мужчина, «отбывая у себя на родине наказание за совершение преступления общеуголовного характера», установил контакт с людьми, осужденными за участие «в деятельности террористического характера». Под их влиянием, утверждает ФСБ, он стал разделять идеологию запрещенной в РФ международного террористической организации. Ее название ФСБ не приводит.
В ноябре 2023 года после освобождения из колонии мужчина приехал в Россию и начал готовить теракт, утверждает спецслужба. Он, как говорится в сообщении, «провел разведку местности в окружении одной из синагог Москвы», а также «приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства».
ФСБ утверждает, что 10 апреля при задержании подозреваемый «оказал вооруженное сопротивление» и был убит ответным огнем. ТАСС уточняет, что подозреваемый был 2002 года рождения.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятии по месту его проживания обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также взрывчатые вещества», — заявили в ФСБ.
ФСБ также сообщила о предотвращении теракта на военном объекте в оккупированном Донецке. По версии спецслужбы, преступление готовила террористическая ячейка, состоящая из шести граждан одного из государств Центральной Азии.
Спецслужба утверждает, что «координация деятельности» группы осуществлялась с территории Украины, а участники «после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию откуда намеревались переправиться на Украину».
22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа вооруженных людей устроила стрельбу, а затем подожгла концертный зал перед началом концерта группы «Пикник». В результате теракта погибли 144 человека, пострадали более 550 человек. Ответственность за нападение на «Крокус» взяла на себя ячейка «Исламского государства» под названием «Вилаят Хорасан». Власти РФ утверждают, что за организацией теракта стоит Украина. Украинская сторона какую-либо причастность к атаке на «Крокус» отрицает.
По информации The Washington Post, более чем за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле», 6 марта, власти США предупреждали Россию, что именно эта площадка может стать потенциальной целью атаки. Сообщение США включало в том числе информацию о подготовке теракта в синагоге. 7 марта ФСБ отчитывалась, что предотвратила теракт в московской синагоге. По версии спецслужба, теракт планировала совершить ячейка террористической организации «Исламское государство» под названием «Вилаят Хорасан».