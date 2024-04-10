Жена Стрелкова заявила, что его утвердили на должность командира взвода в ДНР. Осужденные за «экстремизм» не могут служить по контракту

Мирослава Регинская, жена бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), которого осудили на четыре года колонии по обвинению в «экстремизме», заявила, что его утвердили на должность командира взвода в одной из войсковых частей, где он будет проходить военную службу.

Регинская также опубликовала документ, направленный, как следует из его текста, одной из войсковых частей самопровозглашенной ДНР военкому Москвы и начальнику столичного пункта отбора. В нем говорится что в части рассмотрели кандидатуру Стрелкова на должность командира взвода и просят оформить документы и направить его в распоряжение командира.

Отправить Стрелкова на военную службу попросила его защита, сообщил РБК со ссылкой на адвоката Александра Молохова. Стрелков осужден по «экстремистской» статье — это означает, что по закону, принятому Владимиром Путиным 23 марта, он не сможет заключить контракт на военную службу.

закон об освобождении от уголовной ответственности

Власти уже почти два года «амнистируют» преступников за участие в войне. Теперь этот механизм прописан в УК — и касается сотен преступлений (даже геноцида!) Вот 350 статей УК, вину по которым можно искупить на «СВО»

закон об освобождении от уголовной ответственности

Власти уже почти два года «амнистируют» преступников за участие в войне. Теперь этот механизм прописан в УК — и касается сотен преступлений (даже геноцида!) Вот 350 статей УК, вину по которым можно искупить на «СВО»

Однако адвокат Стрелкова Александр Молохов заявил, что это возможно. «Защита считает, что, несмотря на принятие Госдумой недавно закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует», — сказал Молохов РБК.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что «адвокат видит два выхода из ситуации — оправдательный приговор или помилование президентом». Апелляция по делу Стрелкова пройдет 15 мая.

Игорь Стрелков — бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР, он участвовал в конфликте в Донбассе в 2014 году и захвате города Славянска и называл сам себя человеком, нажавшим «спусковой крючок войны» в Украине.

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении над Донбассом малайзийского «Боинга», летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур в июле 2014 года.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Стрелков поддержал войну, но критиковал российское руководство за неверные решения и недостаточно активные действия. В январе 2024 года Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к «экстремизму» (часть 2 статьи 280 УК). Поводом для дела стали два поста в телеграм-канале, касавшиеся аннексированного Крыма и выплат военным из самопровозглашенной ДНР. После оглашения приговора Стрелков произнес в зале суда: «Служу России».

кто такой игорь стрелков

«Я нажал спусковой крючок войны» В 2014 году Стрелков попытался захватить Донбасс — теперь его арестовали за критику Путина. «Медуза» рассказывает, как так вышло

кто такой игорь стрелков

«Я нажал спусковой крючок войны» В 2014 году Стрелков попытался захватить Донбасс — теперь его арестовали за критику Путина. «Медуза» рассказывает, как так вышло