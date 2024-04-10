Вышел первый трейлер продолжения «Джокера» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой
Источник: Warner Bros. Pictures
Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих» («Joker: Folie à Deux») режиссера Тодда Филлипса.
Продолжение «Джокера», как сообщалось ранее, станет мюзиклом. Главную роль в фильме исполнил актер Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в первом фильме. Также в картине появляется певица и актриса Леди Гага — в роли Харли Квинн, возлюбленной Джокера, его помощницы и соучастницы преступлений.
Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» намечена в кинотеатрах на 4 октября.
Фильм «Джокер» вышел в 2019 году. Кинолента собрала в прокате более одного миллиарда долларов. Исполнитель главной роли Хоакин Феникс получил «Оскара» как лучший актер.