Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара» с космодрома Восточный снова отменили

Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара» с космодрома Восточный в Амурской области отменили второй раз за сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию «Роскосмоса».

Запуск ракеты перенесли не менее, чем на сутки. «Выдана команда „отмена пуска“. Руководителям работ подготовиться к 24-часовой стоянке», — заявили в трансляции. Причины такого решения пока не уточняются.

Изначально ракета с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой должна была стартовать с космодрома Восточный 9 апреля. Однако за несколько минут до запуска его отменили и перенесли на сутки. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов объяснил, что пуск «Ангары» отменился автоматически из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.

Ракеты «Ангара» разрабатывает и производит Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 тонны («Ангара-1.2») до 38 тонн («Ангара-А5В»). Основной заказчик этих ракет — Минобороны РФ.

«Ангара» должна прийти на смену ракетам-носителям «Протон-М», семейство которых эксплуатируется с середины 1960-х годов. По словам разработчиков, летные испытания ракет «Ангара» легкого и тяжелого класса планируется завершить в 2025 году.