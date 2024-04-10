Над Черным морем потерпел крушение российский Ми-24

Над Черным морем у западного побережья Крыма потерпел крушение российский вертолет Ми-24. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Инцидент произошел 10 апреля около шести утра по московскому времени, когда вертолет совершал плановый полет. По предварительным данным Минобороны, причиной крушения стал отказ техники.

О судьбе пилотов не сообщается.

Незадолго до сообщения Минобороны РФ в ВМС Украины отчитались о сбитом над Крымом российском вертолете Ка-27. Позже украинская сторона уточнила, что вертолет взорвался в воздухе, а причины этого неизвестны.

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