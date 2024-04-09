«Поклонника Сатаны» Андрея Трегубенко приговорили к пожизненному сроку по обвинению в ритуальных убийствах

Суд приговорил к пожизненному заключению предполагаемого поклонника Сатаны Андрея Трегубенко, обвиняемого в совершении ритуальных убийств в 2016 году, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Решение вынес Московский областной суд, уточняет РИА Новости.

Два других фигуранта дела Александр Перевозчиков-Хмурый и Татьяна Дерюгина получили 15 и 13 лет лишения свободы соответственно. В зависимости от роли каждого их признали виновными по статьям об убийстве, покушении на незаконный сбыт наркотических средств и краже.

По версии следствия, Андрей Трегубенко и его подруга Ольга Большакова (получила 14 лет колонии в 2023 году) «познакомились на фоне общей приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся „сатане“, которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями».

В СК заявили, что Трегубенко и Большакова участвовали в убийстве, совершенном в июне 2016 года в лесу Карелии. Ранее СМИ писали, что там погибла 27-летняя жительница Москвы Виктория Зайцева, которая была влюблена в Трегубенко. По данным следствия, Трегубенко несколько раз ударил Зайцеву ножом, а, когда она умерла, вместе с Большаковой спрятал тело.

В СК заявили, что Трегубенко и Большакова в августе 2016 года «с целью религиозного убийства» вступили в сговор с Перевозчиковым-Хмурым и Дерюгиной. Затем они совершили убийство в лесу вблизи станции Приозерск Ленинградской области, а тело спрятали. По данным СМИ, убит 27-летний житель Петербурга Платон Степанов, известный как Вильгельм Торквемада.

По данным следствия, в августе 2016 года Трегубенко в своей квартире в Балашихе Московской области убил кухонным ножом своего знакомого. После этого, как заявили в СК, Трегубенко, Большакова, Перевозчиков-Хмурый и Дерюгина «совершили ритуальный обряд с кровью потерпевшего, которая осталась на руках Трегубенко и орудии убийства».

Долгое время преступления оставались нераскрытыми. В 2021 году, когда расследованием занялся центральный аппарат СК, в число подозреваемых попал Андрей Трегубенко, с которым общались пропавшие люди. Во время обыска в квартире, где он жил с Большаковой, нашли крупную партию наркотиков. После задержания фигуранты дела показали, где спрятали тела убитых. Во время одного из следственных экспериментов неназванная фигурантка дела сказала, объясняя причину убийств: «Смысл был в воззваниях к темным силам».

Андрей Трегубенко — один из лидеров московского филиала так называемой , который появился в 2015 году, сообщала «Фонтанка». В филиал входили около 30 человек, выходцы из Москвы и Ярославской области, считавшие себя адептами Сатаны. «Фонтанка» называла убитых Платона Степанова и Викторию Зайцеву «адептами-новичками».

Читайте также

СК обвинил «поклонников Сатаны» в ритуальных убийствах в Карелии и Ленинградской области. По данным журналистов, погибли «адепты-новички»

Читайте также

СК обвинил «поклонников Сатаны» в ритуальных убийствах в Карелии и Ленинградской области. По данным журналистов, погибли «адепты-новички»