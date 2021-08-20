СК обвинил «поклонников Сатаны» в ритуальных убийствах в Карелии и Ленинградской области. По данным журналистов, погибли «адепты-новички»

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Сотрудники СК и обвиняемые во время следственного эксперимента Следственный комитет РФ

Следственный комитет России сообщил о задержании четырех предполагаемых поклонников Сатаны, которых подозревают в причастности к ритуальным убийствам в 2016 году. Ранее об убийствах, совершенных под видом жертвоприношений, сообщали СМИ и телеграм-каналы, сейчас СК впервые официально это прокомментировал.

Первыми еще весной 2021 года следователи задержали 34-летнего Андрея Трегубенко и 34-летнюю Ольгу Большакову, которые до задержания жили вместе в Балашихе в Московской области. В сообщении СК сказано, что они «познакомились на фоне общей приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся „сатане“, которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями». Трегубенко и Большаковой предъявили обвинения в убийстве и арестовали.

Кроме них задержаны супруги Александр и Татьяна Перевозчиковы-Хмурые, о которых практически ничего не известно. По данным следствия, они участвовали вместе с Трегубенко и Большаковой как минимум в одном убийстве. «Им предъявлено обвинение в совершении убийства», — говорится в публикации СК. Следователи ходатайствуют об их аресте.

По версии следствия, летом 2016 года Андрей Трегубенко недалеко от села Чёлмужи в Карелии убил ножом свою знакомую, «желая принести ее в жертву путем последовательных ритуальных действий». По данным СМИ, в лесу погибла 27-летняя жительница Москвы Виктория Зайцева, которая была влюблена в Трегубенко. Мать погибшей женщины Светлана говорила «Фонтанке», что дочь ушла из дома 8 июня 2016 года в черной одежде и с амулетом в виде черной пятиконечной звезды в круге. Виктория Зайцева говорила матери, что идет в поход, но не взяла с собой туристическое снаряжение.

Тем же летом, как считают в СК, Трегубенко и Большакова вступили в сговор с Перевозчиковыми-Хмурыми «с целью религиозного убийства», а те «подыскали мужчину, который стал их жертвой». По данным следствия, обвиняемые совершили преступление в августе 2016 года в лесу под Приозерском в Ленинградской области. Сперва они избили мужчину, а затем ударили его ножом. По сведениям СМИ, убит 27-летний Платон Степанов, который, как писал «Mash на Мойке», был известен «в тусовке оккультистов и эзотериков» как Вильгельм Торквемада. «Фонтанка» называет Платона Степанова и Викторию Зайцеву «адептами-новичками».

Тела убитых людей не могли найти несколько лет. Лишь после задержания Трегубенко и Большаковой следователям удалось обнаружить останки погибших. Во время следственных экспериментов обвиняемые показали, где спрятали тела.

Следственный эксперимент, проведенный в рамках уголовного дела Следственный комитет Российской Федерации

Двое ключевых фигурантов дела входили в московский филиал «Церкви тьмы». Чтобы их задержать, следователи несколько месяцев прослушивали их телефоны

«Фонтанка» пишет, что Андрей Трегубенко — один из лидеров московского филиала так называемой , который появился в 2015 году. В филиал входили около 30 человек, выходцы из Москвы и Ярославской области, считавшие себя адептами Сатаны. Трегубенко высказывал идеи человеческих жертвоприношений и террора «во имя Сатаны», отмечает издание.

Ольга Большакова раньше встречалась с одним из сторонников культа, известным под псевдонимом Игорь Князев, который, по сведениям СМИ, «оправдывал публичное насилие во славу дьявола». В 2016 году Большакова вступила в ряды сатанистов, познакомилась с Андреем Трегубенко, после чего они стали жить вместе. В 2017 году у них родилась дочь, а в 2019-м — сын.

Чтобы задержать Трегубенко и Большакову, следователи несколько месяцев прослушивали их телефоны, а также телефоны участников филиала «Церкви тьмы». Несмотря на то, что в 2016 году на ритуалы в Чёлмужи и Приозерск ездили многие сторонники культа, следователи установили, что к убийствам причастны именно Трегубенко и Большакова.

Во время прослушки следователи установили, что сторонники культа занимались продажей наркотиков. В марте 2021 года Трегубенко и Большакову задержали по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. После этого их вывезли в Карелию, где их допросили по делу об убийстве Виктории Зайцевой. В ходе допроса Большакова призналась в причастности к убийству. Участники расследования провели следственный эксперимент, в ходе которого Андрей Трегубенко показал, где находятся останки Зайцевой. Также удалось найти останки второго убитого, Платона Степанова.

После задержания, как писал «Mash на Мойке», Трегубенко и Большакова признались в двух убийствах, а также в расчленении тел убитых и каннибализме. Но Большакова заявила, что действовала под страхом и давлением Андрея Трегубенко. Сестра обвиняемого Ксения Трегубенко заявила телеканалу РЕН ТВ, что не считает своего брата виновным и уверена, что он оказался в заключении из-за Большаковой, которая дала против него показания.

После задержания Трегубенко и Большаковой, по информации «Фонтанки», несколько участников московского филиала «Церкви тьмы» оборвали все контакты со сторонниками, удалили свои аккаунты из мессенджеров или сменили телефоны. Несколько человек также допросили по уголовному делу в качестве свидетелей.

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Александр Бакланов