МВД России объявило в розыск Михаила Зыгаря
Источник: Медиазона
МВД России объявило журналиста и писателя Михаила Зыгаря в розыск «по статье УК», следует из базы ведомства. Внимание на карточку розыска обратила «Медиазона».
В карточке не уточняется, в связи с чем на Зыгаря завели уголовное дело. В марте РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что на журналиста завели дело о «фейках» о российской армии (статья 207.3 УК).
В 2022 году Минюст России объявил Зыгаря «иностранным агентом». Журналист, который находится за пределами РФ, пытался оспорить этот статус, но Замоскворецкий суд Москвы иск отклонил.