МВД России объявило в розыск Михаила Зыгаря

МВД России объявило журналиста и писателя Михаила Зыгаря в розыск «по статье УК», следует из базы ведомства. Внимание на карточку розыска обратила «Медиазона».

В карточке не уточняется, в связи с чем на Зыгаря завели уголовное дело. В марте РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что на журналиста завели дело о «фейках» о российской армии (статья 207.3 УК).

В 2022 году Минюст России объявил Зыгаря «иностранным агентом». Журналист, который находится за пределами РФ, пытался оспорить этот статус, но Замоскворецкий суд Москвы иск отклонил.

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