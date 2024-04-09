«Холод»: фигурантами уголовных дел, связанных с ФБК, стали как минимум 53 человека. Дела возбуждали даже за донат в 200 рублей

Как минимум 53 человека стали обвиняемыми по уголовным делам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), подсчитало издание «Холод». Журналисты полагают, что в действительности фигурантов таких дел может быть больше, однако о них не сообщалось в СМИ.

Как пишет «Холод», дела, связанные с работой ФБК, начали возбуждать осенью 2021 года. Первыми обвиняемыми стали основатель ФБК Алексей Навальный и его ближайшие соратники. Зимой того же года власти начали преследовать бывших координаторов штабов Навального в регионах. В августе 2022 года уголовные дела начали возбуждать в отношении тех, кто делал денежные переводы ФБК.

По подсчетам издания, с тех пор были осуждены 18 фигурантов. Еще 16 человек ожидают вынесения приговора: 12 из них находятся в СИЗО, один — под подпиской о невыезде, один — на свободе с обязательством о явке. Статус еще двух человек неизвестен. Уехать из страны удалось 19 обвиняемым. Почти все они были заочно арестованы и объявлены в розыск.

Некоторых людей из списка обвиняют в организации «экстремистского сообщества» (в основном это бывшие координаторы штабов Навального и сотрудники ФБК). Других — в участии в деятельности такого сообщества или его финансировании (за донаты ФБК).

Наименее суровое наказание грозит за денежные переводы: некоторым фигурантам суды назначали только штрафы. При этом подобные дела возбуждают даже за донат в 200 рублей — именно такую сумму ФБК перевел житель Саратовской области Равиль Искалиев, о деле против которого стало известно в начале 2024 года. По статье о финансировании экстремистской деятельности ему грозит до восьми лет лишения свободы. Где Искалиев сейчас и какую меру пресечения ему избрали, неизвестно.

«Дело ФБК — корневое, как дело ЮКОСа в свое время. Из него могут тянуться новые дела много лет. Вероятность этого сценария большая, судя по тому, что смерть Навального не остановила процесс. В 2019 году обыски и аресты банковских счетов произведены у более чем 200 человек. Донатили ФБК чуть ли не 20 тысяч человек. Потенциал у дела большой», — анонимно сказал «Холоду» правозащитник, знакомый с делом ФБК.

Адвокат, основатель правозащитных проектов «Команда 29» и «Первый отдел» Иван Павлов считает, что силовикам необязательно сажать много людей, чтобы добиться своей цели — запугать. «Достаточно приговорить нескольких, но заметных. Независимые СМИ информацию донесут до целевой аудитории — тем самым будет достигнут эффект, схожий с тем, как если бы эти репрессии были массовыми», — сказал он.

Генпрокуратура потребовала объявить ФБК и штабы Навального, открытые политиком в ходе его предвыборной президентской кампании, «экстремистскими организациями» в апреле 2021 года. После этого штабы в регионах объявили о закрытии. В июне Мосгорсуд удовлетворил иск ведомства.

В конце марта 2024 года суд в Москве арестовал журналистку Sotavision Антонину Фаворскую, освещавшую суды Алексея Навального в колониях. Ее обвинили по статье об участии в экстремистском сообществе. Следствие утверждает, что журналистка якобы собирала материалы, делала видеоролики и публикации для ФБК.

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