Глава Брянской области сообщил о гибели женщины и ребенка в результате обстрела поселка Климово

В Брянской области в поселке Климово, расположенном недалеко от границы с Украиной, в результате артиллерийского обстрела погибли женщина и ребенок, написал в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

«По предварительной информации, пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь», — сообщил Богомаз, обвинив в обстреле «украинских террористов».

Удар, по словам губернатора Брянской области, был нанесен по центру поселка. В Климово загорелся жилой дом, повреждены несколько автомобилей, сообщил он, добавив, что последствия обстрела уточняются.

Поселок Климово расположен в 12 километрах от границы России и Украины. В нем живут около 13,5 тысячи человек.

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